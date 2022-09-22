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Генсек ОДКБ приехал на азербайджано-армянскую границу

Генсек ОДКБ приехал на азербайджано-армянскую границу

Миссия ОДКБ в Армении во главе с генеральным секретарем Организации Станиславом Засем посетила границу с Азербайджаном. Об этом сообщили в секретариате ОДКБ.

В ходе поездки Станислав Зась провел встречу с командирами подразделений вооруженных сил Армении, передает РИА Новости.

Напоним, миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем прибыла в Армению 20 сентября. В ходе поездки она оценит сложившуюся ситуацию, подготовит доклад главам государств-членов ОДКБ об обстановке в регионе и выработает предложения по деэскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении.

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