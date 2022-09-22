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Китай откроется для россиян в конце 2022 года

Китай откроется для россиян в конце 2022 года

Китай может открыться для туристов из России в конце года, сообщила глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй.

"Продолжение сотрудничества Китая и России имеет большое значение для нас, а в развитии туризма на Дальнем Востоке видится огромный потенциал", отметила она на форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

До пандемии Дальний Восток входил в топ-3 российских региона, популярных у китайских путешественников, добавила Ван Жуй.

В настоящее время Китай закрыт для иностранных путешественников, въехать можно только в Гонконг.

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