"Семейная ипотека" в России может стать бессрочной

22 сен. 19:21

Сделать программу "Семейной ипотеки" в России бессрочной предложил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"Я считаю, что ее (программу) можно и дальше смотреть. Она заканчивается в следующем году, в 2023, можно рассмотреть ее продление, сделать тоже бессрочной. Это мощная демографическая программа", - заявил Мутко.

ДОМ.РФ предлагает на базе программы сформировать ключевую системную меру поддержки семей с детьми и жилищного строительства. Семейная ипотека может распространиться на все семьи с несовершеннолетними детьми. Также может быть рассмотрен вариант снижения процентной ставки на квартиры площадью более 55 кв м.

"Семьи не берут большие квартиры, это сдерживает рождение детей. Можно было бы включить и некую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья больших метражей - больше 55 кв м", - отметил он, добавил, что такие предложения прорабатываются вместе с комиссией по демографии.