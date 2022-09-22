В Минобороны России уточнили, кого планируется призывать

22 сен. 19:11

Сейчас российской армии нужны стрелки, танкисты, артиллеристы и водители с боевым опытом, рассказал в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Призвать из запаса планируется не более 1% от общего количества мобилизационного людского резерва. Каждому российскому субъекту определено "отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов".

Призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет. Также могут быть призваны женщины с необходимыми военно-учетными специальностями, например медики, но "потребность в таких специалистах минимальная", отметили в ведомстве.

Наличие боевого опыта - важный фактор, однако "как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено".

В военкоматы не дожидаясь повестки уже явились около 10 тыс россиян.

Мобилизация не коснется работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК); лиц, негодных по состоянию здоровья; занятых постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; имеющих четырех и более детей в возрасте до 16 лет; дети матерей-одиночек, которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет.

Также не будут призывать военных пенсионеров, снятых с воинского учета; срочников; россиян, которые постоянно живут за пределами страны и не состоят на воинском учете. Не идет речь и о призыве студентов (если они не проходили срочную службу или не окончили военную кафедру, они не числятся в запасе).