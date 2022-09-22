Узбекистан стал ближе к Азербайджану

22 сен. 19:00

С октября национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL планирует выполнять рейсы один из древнейших городов мира Самарканд. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Также "Азербайджанские Авиалинии" увеличат частоту рейсов, выполняемых по маршруту Баку-Ташкент-Баку, до 5 раз в неделю. Расширение географии полетов идет на фоне активизации политических и экономических контактов между Баку и Ташкентом.

Июньский официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан способствовал укреплению отношений между государствами на всех уровнях в сферах сельского хозяйства, текстильной промышленности, торговли и транспорта. А на минувшей неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился со своим азербайджанским коллегой на полях саммита ШОС.

В Узбекистане при участии азербайджанского капитала работает более двухсот предприятий. В начале осени в Ташкенте прошел бизнес-форум Союза предпринимателей Азербайджана, Турции и Узбекистана, где было объявлено, что с января по апрель объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 50 млн долларов. В ходе бизнес-форума в Шуше страны подписали дорожную карту в сфере сотрудничества малого и среднего бизнеса.

Параллельно Баку и Ташкент укрепляют сотрудничество и в сфере энергетики. Министерства энергетики подписали "дорожную карту", предусматривающую участие в конкурсах по внедрению возобновляемых источников энергии, обмен наработками в области строительства новых ТЭС за счет частных инвестиций, а также расширение партнерства национальных компаний "Узбекнефтегаз" и азербайджанской SOCAR.

На днях в Азербайджане побывала делегация Управления подготовки военных кадров Минобороны Узбекистана. В ходе визита обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в области военного образования. Также прошла встреча с делегацией по материально-техническому обеспечению Минобороны Узбекистана.

Развиваются и культурные контакты. Азербайджанский культурный центр им. Гейдара Алиева в Узбекистане проводит реализует проект, способствующие развитию сотрудничества в этой сфере. Сейчас обсуждаются вопросы расширения отношений между Бакинским госуниверситетом и университетами Узбекистана, а также создания на их базе факультета азербайджанского языка и литературы. В рамках проекта "Азербайджанская литература на узбекском языке" в Узбекистане издаются произведения азербайджанских авторов.