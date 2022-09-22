Приток иностранцев поднял цены на жилье в Ташкенте

22 сен. 18:29

С начала года цены на недвижимость в столице Узбекистана выросли на 13%, тенденция связана с притоком иностранцев, пишет Podrobno.uz.

Согласно исследованию Центра экономических исследований и реформ, продажи жилья в Узбекистане за август выросли на 30%, с начала 2022 года рост продаж жилья составил 8,5%.

Также в августе резко увеличился объем ипотечного кредитования - плюс 37% по сравнению с июлем. По сравнению с августом 2021 года, количество сделок купли-продажи недвижимости увеличилось на 22%.

Рост цен на вторичном рынке жилья в Ташкенте замедлился до 1,4% (в июне – 2,4%, в июле – 2,9%). С начала года средние цены на жилье в узбекской столице выросли на 13% (по республике 7%). Это связано, в том числе, и с притоком иностранных граждан в республику.