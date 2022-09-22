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Лайнеры азербайджанской авиакомпании Azal будут летать в Самарканд 

Лайнеры азербайджанской авиакомпании Azal будут летать в Самарканд 

Азербайджанский национальный авиаперевозчик -  авиакомпания Azal - с начала октября начнет выполнять авиарейсы в еще один город Узбекистана - в Самарканд, а также увеличивает частоту полетов в Ташкент, сообщает пресс-служба азербайджанского госконцерна. 

Так, полеты в Самарканд будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Также авиакомпания увеличивает частоту рейсов, выполняемых по маршруту "Баку - Ташкент - Баку", до пяти раз в неделю. Сейчас регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям. 

Продажа авиабилетов по данным маршрутам в скором времени откроется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, также их можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. 

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