Таиланд снимает все ограничения для туристов

22 сен. 18:05

Власти Таиланда с 1 октября снимают все ограничения на въезд в страну для туристов, сообщает Bangkok Post.

"Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19", - сказал министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул по итогу заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.

Также Таиланд с 1 октября отменяет обязательную изоляцию для заболевших с легкими симптомами и без них, инфицированных рекомендовано в течение пяти дней носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

В конце октября в Таиланд появятся прямые рейсы - чартеры авиакомпании IKAR и рейсы "Аэрофлота".