Эрдоган и Путин обсудили запуск авиарейсов на Северный Кипр

22 сен. 17:40

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили возможный запуск авиарейсов из РФ на Северный Кипр. Об этом сообщил сам турецкий лидер.



"Я также затронул вопрос Северного Кипра во время наших переговоров с президентом России Путиным.…Конечно, мы будем рады, если начнутся прямые рейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра", - цитирует его телеканал A Haber.



Эрдоган отметил, что одним из важнейших источников дохода Турецкой Республики Северного Кипра является туризм, а у России очень высокий туристический потенциал.