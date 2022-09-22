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Эрдоган и Путин обсудили запуск авиарейсов на Северный Кипр

Эрдоган и Путин обсудили запуск авиарейсов на Северный Кипр

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили возможный запуск авиарейсов из РФ на Северный Кипр. Об этом сообщил сам турецкий лидер.
 
"Я также затронул вопрос Северного Кипра во время наших переговоров с президентом России Путиным.…Конечно, мы будем рады, если начнутся прямые рейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра", - цитирует его телеканал A Haber.
 
Эрдоган отметил, что одним из важнейших источников дохода Турецкой Республики Северного Кипра является туризм, а у России очень высокий туристический потенциал.

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