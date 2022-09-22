Казахстан примет военные учения ОДКБ

22 сен. 17:26

Учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ пройдут в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана.

Как сообщили в Минобороны республики, учения "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022" будут проходить с 26 сентября по 8 октября.

С 22 по 30 сентября в Казахстан прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ, передвижение военных будет осуществляться как железнодорожным и воздушным транспортом, так и на колесной военной технике, уточнили в пресс-службе Минобороны республики.

Военные отработают вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.