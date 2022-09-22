В субботу Ростов примет гастрономический фестиваль "Сделано на Дону"

22 сен. 16:53

В эту субботу, 24 сентября, в парке имени Октябрьской революции в Ростове-на-Дону пройдет IV гастрономический фестиваль "Сделано на Дону", - сообщили в правительстве Ростовской области.

На фестивале пройдет выставка промышленной продукции, в которой примут участие более 50 предприятий города, среди которых – "Аютинский Хлеб", "Ростовский колбасный завод-Тавр", "Белый Медведь" и другие, а также будут работать ярмарочные ряды с продовольственной продукцией, - передает "АиФ-Ростов".

Для гостей праздника проведут конкурсы, дегустации, семейные битвы поваров и мастер-классы, а для детей будут работать аниматоры и площадка с играми и представлениями.