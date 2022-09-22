Российские власти согласовали законопроект о криптовалютах для трансграничных расчетов

22 сен. 16:41

Центральный Банк России и министерство финансов в целом согласовали законопроект по применению криптовалют в трансграничных расчетах, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в ходе выступления на XIX Международном банковском форуме "Банки России - XXI век".

"Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчеты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части… Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах", - цитирует его Агентство экономической информации "Прайм".

Директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Кирилл Пронин выразил мнение, что оборот криптовалют внутри РФ необходимо ограничить.

По его словам, регулятор и Минфин достигли концептуальной договоренности в области регулирования майнинга, и в ближайшее время планируют рассмотреть отдельные аспекты и финализировать текст законопроекта.

"Там единственный вопрос - могут ли майнеры зачислять добытые ими криптовалюты на кошельки в России или это должно быть на кошельках за пределами Российской Федерации. Сошлись, что надо законопроект принять во втором варианте", - уточнил Моисеев.