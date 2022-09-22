Уже завтра в горах Ингушетии ожидается мокрый снег

22 сен. 16:28

В горных районах Ингушетии ожидается усиление ветра, ливни и грозы, а в отдельных районах и выпадение мокрого снега, - говорится в штормовом предупреждении, распространенном пресс-службой регионального МЧС.

Ветер в горных районах усилится до 27 м/с, температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Шквал будет сопровождаться ливнями и грозой, местами возможен град и мокрый снег. Ночью и в утренние часы в отдельных районах возможен туман, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Специалисты ожидают подъема уровня рек и сход селей в горах, а жителей просят обеспечить безопасность собственного имущества и тщательно следить за изменениями погоды.