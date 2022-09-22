Мнение Ибрагимова. Причина массовых протестов в Иране

22 сен. 16:18

Фархад Ибрагимов - политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился своим видением по поводу возможных причин вспыхнувших по всему Ирану массовых акций протеста. Поводом для митингов стала гибель 22-летней гражданки Ирана Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. В полицейском участке ей стало внезапно плохо, после чего ее отвезли в больницу, где она впала в кому и через сутки скончалась. Родственники Амини уверены - она была убита правоохранителями. Формально именно это стало причиной для массовых акций протеста по всей стране.