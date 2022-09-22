Озеро Ак-Гель получило статус особо охраняемой территории 

22 сен. 16:15

Власти Махачкалы придали озеру Ак-Гель статус особо охраняемой территории местного значения, сообщил мэр республиканской столицы Салман Дадаев. Также он отметил, что в настоящее время вокруг озера проводятся работы по благоустройству сквера.

"У меня отличная новость! Это подарок нашей команды Махачкале и махачкалинцам на 165-летие со дня придания статуса города Махачкале! Только что подписал постановление о придании статуса особо охраняемой территории местного значения озеру Ак-Гель и прилегающей к нему территории", - говорится в его сообщении, опубликованном в Telegram.