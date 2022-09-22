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В Дагестане было создано новое молодежное движение "Zа Дагестан"

В Дагестане было создано новое молодежное движение &quot;Zа Дагестан&quot;

Новое молодежное движение общественных сил "Zа Дагестан" создали в Дагестане, информирует пресс-служба правительство региона.

"Заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов на молодежном форуме, который проходит в Махачкале, заявил о создании молодежного движения общественных сил "Zа Дагестан", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что цель нового молодежного движения – объединение сил всех патриотических движений, защита интересов, а также создание условий для успешной самореализации молодежи и привлечение их к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач Дагестана.

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