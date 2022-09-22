Лавров проведет переговоры с генсеком ООН

22 сен. 16:03

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в четверг журналистам в российской делегации.

Также Лавров в свой второй рабочий день на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведет переговоры с государственным секретарем Святого престола, премьер-министром, министром иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин, министром иностранных дел Марокко и главой МИД Бахрейна.

Также министр встретится с коллегами из ЮАР, Панамы, Индонезии, Гвинеи-Бисау. Кроме того, запланированы переговоры с вице-президентом Южного Судана.