"Безумное количество" мигрантов заинтересовалось участием в СВО на Украине

22 сен. 16:01

Множество выходцев из стран СНГ в последние дни выразили заинтересованность в участии в российской спецоперации, имея в виду в перспективе возможность получить гражданство России, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

"У нас было безумное количество звонков, в которых люди спрашивали, где расписаться, где автомат, какой план и так далее. Мы собрали совещание, выяснилось, что много желающих, которые спрашивают, что сделать, чтобы в этой ситуации встроиться в процесс и воспользоваться возможностью денежного довольствия и в перспективе получения гражданства", - пояснил он.

По словам Коженова, мигранты очень активно узнают подробности, однако конкретика, по всей видимости, будет только на следующей неделе. Тем не менее, уточнил он, уже "приятно, что есть желающие".

Напомним, ранее Совет федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.