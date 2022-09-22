Курортный сбор в Сочи потратят на ремонт городской набережной

22 сен. 15:54

Власти курортного Сочи приняли решение потратить курортный сбор на ремонт участка Приморской набережной, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

На участке площадью в 1,5 тыс кв м брусчатку заменят на гранитные плиты, а дорожки набережной обустроят наземными тактильными указателями, - передает портал Юга.ру.

Только в текущем 2022 году городские власти собрали уже 211 млн рублей курортного сбора, к концу года эта сумма достигнет 541 млн рублей.

Также в городе хотят отремонтировать сквер Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе.

Напомним, курортный сбор в Сочи составляет 50 рублей в сутки. В Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Тупсинском и Ейском районах эта сумма составляет 30 рублей в сутки.