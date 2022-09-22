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Грабитель, взявший заложников в Кутаиси, рассказал, зачем ему удочка

Грабитель, взявший заложников в Кутаиси, рассказал, зачем ему удочка

Мужчина, взявший в заложники посетителей филиала "Банка Грузии" в Кутаиси два дня назад, в числе прочего требовал именно удочку, передает телекомпания "Пирвели" со ссылкой на его показания.

Другие его пожелания - $2 млн, российский флаг и вертолет - вопросов не вызвали. А вот удочка озадачила пользователей соцсетей и силовиков. Предполагалось, что он имел в виду рацию, но произнес название на сленге.

Оказалось, Григол Нарсия планировал сбежать в Абхазию и появиться там с удочкой, к которой он прикрепил бы флаг РФ.

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