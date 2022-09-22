Ильхам Алиев провел переговоры с главой Минздрава Турции

22 сен. 15:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой.

Обращаясь к Ильхаму Алиеву, министр в первую очередь отметил, что Турцию и Азербайджан связывают братские отношения, которые, в частности выражаются в сотрудничестве министерств здравоохранения двух стран.

Далее он обратил внимание на то, что турецкие и азербайджанские медики продолжают обмениваться опытом. В этой связи он позитивно оценил состоявшийся совместный медицинский форум.

В свою очередь Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан и Турцию связывает плодотворное сотрудничество. Также он поблагодарил министра здравоохранения Турции за помощь его страны в лечении раненых азербайджанских воинов.