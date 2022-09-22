Летать самолетами AZAL станет интереснее

22 сен. 15:31

Национальный авиаперевозчик Азербайджана – госконцерн AZAL - начинает внедрение новой системы развлечений на борту своих воздушных судов.

Теперь пассажиры компании смогут использовать свои мобильные устройства для подключения к мультимедийной сети самолета через Wi-Fi, после чего просматривать сотни художественных, документальных и мультипликационных фильмов и сериалов, спортивных и шоу-программ, а также многие другие категории развлекательного контента, - передает Тренд.

Скачивать сторонние мобильные приложения для этого не придется - все операции выполняются через мобильный браузер.

Пока новая система будет доступна лишь на борту самолетов Airbus A319 и A320, в дальнейшем стриминговый сервис заработает и на бортах воздушных судов компании.