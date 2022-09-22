Сенатор Ковитиди призвала урезать список болезней для отсрочки

22 сен. 15:30

Критерии годности к военной службе нуждаются в обновлении, уверенность в этом выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, стоит "исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе". Политик напомнила, что сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, в частности, мужчины с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей", - цитирует Ковитиди РИА Новости.