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Сенатор Ковитиди призвала урезать список болезней для отсрочки

Сенатор Ковитиди призвала урезать список болезней для отсрочки

Критерии годности к военной службе нуждаются в обновлении, уверенность в этом выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, стоит "исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе". Политик напомнила, что сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, в частности, мужчины с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей", - цитирует Ковитиди РИА Новости.

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