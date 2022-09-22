Известна сумма выплат мобилизованным жителям Москвы

22 сен. 15:29

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тыс рублей в месяц. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

В документе уточняется, что в случае тяжелого ранения мобилизованному выплатят 1 млн рублей, при легком ранении военнослужащий может рассчитывать на 500 тыс рублей.

"Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере 3 млн рублей членам семей погибших (умерших)", - говорится в указе столичного градоначальника.