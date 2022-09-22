Акциз на газировку учтен в проекте бюджета России на 2023-2025 годы

22 сен. 15:17

В доходах бюджета на ближайшие три года учитываются поступления от акциза на сладкие напитки, вытекает из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", - цитирует документ РИА Новости.

Минфин планирует получить дополнительные доходы в бюджет и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".