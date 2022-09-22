Невинномысский завод медкислорода наращивает производственные мощности

22 сен. 15:09

Ставропольское ООО "Медицинский кислород" завершает монтаж второй линии по производству медицинского кислорода – она заработает уже к концу сентября, - сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

"Теперь предприятие сможет производить до 600 т кислорода в месяц. Общая производственная мощность достигнет 20 т кислорода в сутки", - написал Миненков в своем Telegram-канале.

"Производство обеспечит потребности в кислороде всех больниц края и Северо-Кавказского федерального округа. Начать поставки в медицинские учреждения планируют до конца года", - отметил глава Невинномысска.

Напомним, первая линия, рассчитанная на ежегодный выпуск почти 6 тыс т медицинского кислорода, была запущена в конце июня этого года, с вводом в эксплуатацию второй линии мощность производства вырастет на 20%, до 7 тыс 200 т в год.