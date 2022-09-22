Азербайджан хочет удвоить поставки газа в Европу

22 сен. 15:02

Азербайджан намерен удвоить поставки газа в Европу за следующие 5 лет, сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе выступления на Румынской международной газовой конференции.

"Мы ведем серьезные обсуждения со всеми нашими партнерами, в том числе и с Еврокомиссией, по вопросу расширения Южного газового коридора. Здесь мы можем говорить о среднесрочной цели. Мы хотим удвоить в течение следующих 5 лет наши поставки природного газа в Европу с тем, чтобы обеспечить больше поставок природного газа тем нашим партнерам, которые уже получают наш газ Азербайджана, а также расширить наши поставки газа в новый регион - из южной части Европы на Западные Балканы и далее. Это наш план", - пояснил глава Минэнерго.

В то же время Шахбазов уточнил, что эти процессы займут не один день. Для реализации этих планов требуются межправительственные консультации и инвестиционные решения, а также контракты, обязательства от стран-потребителей.

С другой стороны, по словам министра, воплотить эти планы в жизнь нужно как можно скорее, так как нельзя "терять слишком много времени".

Кроме того, министр энергетики рассказал, что в 2022 году объем поставок газа должен вырасти на 40% по сравнению с прошлым годом, с 8,2 млрд кубометров до 11,5 млрд кубометров.