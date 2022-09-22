СМИ: Саудовская Аравия запустила свою космическую программу

22 сен. 14:50

Сегодня в Саудовской Аравии стартовала космическая программа страны, в ходе которой планируется отправить в космос первую экспедицию в 2023 году, - сообщило информационное агентство SPA со ссылкой на космическое агентство страны.

Целью этой программы является "подготовка кадров для совершения космических полетов малой и большой длительности, для участия в международных научных исследованиях, а также для того, чтобы максимально использовать все возможности, которые предоставляет космический сектор", - передает ТАСС.

Также космическая программа Саудовской Аравии включает в себя комплекс мер для запуска на МКС двоих подданных королевства. В рамках первой экспедиции, которая запланирована на 2023 год, в космос отправятся мужчина и женщина, которая автоматически станет первой в истории королевства женщиной-космонавтом.