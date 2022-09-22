Универсальное пособие для семей с низким доходом вводят в России

22 сен. 14:45

В России с 1 января нового года будет выплачиваться универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", - приводит его слова ТАСС.

Председатель правительства напомнил, что на сегодня попавшие в трудную финансовую ситуацию родители, а также беременные, могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от своего материального положения граждан и возраста ребенка.