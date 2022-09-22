В Грузии сообщили о штатном режиме работы грузино-российской границы

22 сен. 14:24

Таможенно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Никаких скоплений людей и проблем с пересечением границы нет, информирует пресс-служба службы доходов Министерства финансов Грузии.

"Таможня работает в обычном режиме. Люди свободно пересекают границу. Через границу в свободном режиме провозится и груз. Каких-либо проблем не наблюдается. Я больше скажу, что примерно неделю назад было еще больше людей, желающих пересечь границу, однако и тогда все было в штатном режиме", - приводит слова представителя службы ТАСС.