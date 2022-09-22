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Иран показал свою новую баллистическую ракету "Резван"

Иран показал свою новую баллистическую ракету &quot;Резван&quot;

Иранские Воздушно-космические силы на церемонии парада ВМС и ВВС Корпуса стражей исламской революции показали новую баллистическую ракету "Резван", об этом пишет агентство Tasnim.

"Баллистическая ракета типа земля-земля "Резван" ВКС КСИР впервые была представлена во время парада вооруженных сил возле святыни имама Хомейни", - сказано в материале.

В нем также говорится, что это одноступенчатая жидкостная ракета средней дальности (до 1,4 тыс км) с отделяемой боевой частью.

Кроме того, на параде был впервые представлен и ракетный комплекс "Хайбар-Шекян".

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