Замруководителя главы и правительства Северной Осетии оставил должность

22 сен. 14:13

Заместитель руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Мурат Тхостов накануне оставил свой пост: указ об этом размещен на сайте главы и правительства республики.

Согласно документу, чиновник получил новую государственную должность. Какую именно, в указе не уточняется, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, в 2010-х годах Мурат Тхостов был министром общественных и внешних связей по Северной Осетии, а также начальником республиканского управления Федеральной миграционной службы.