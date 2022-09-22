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Замруководителя главы и правительства Северной Осетии оставил должность

пресс-служба главы и правительства Северной Осетии

Заместитель руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Мурат Тхостов накануне оставил свой пост: указ об этом размещен на сайте главы и правительства республики.

Согласно документу, чиновник получил новую государственную должность. Какую именно, в указе не уточняется, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, в 2010-х годах Мурат Тхостов был министром общественных и внешних связей по Северной Осетии, а также начальником республиканского управления Федеральной миграционной службы.

ФОТО пресс-служба главы и правительства Северной Осетии
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