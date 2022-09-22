Россия предварительно согласилась на Линн Трейси в качестве посла

22 сен. 14:09

Москва дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в России, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Агреман мы дали. Они запросили агреман на нее уже определенное время назад", - цитирует его "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о возможной активизации контактов с США после назначения нового главы дипмиссии Рябков напомнил, что сначала кандидатуру Трейси должен утвердить Сенат.

"Мы к любому малейшему признаку готовности двигаться к улучшению отнесемся очень серьезно, будь то публичные сигналы, какие-то действия... Но пока, к сожалению, тренд и тенденция противоположна - на полное обрушение отношений, на сведение всего к нулю", - констатировал замминистра.

Напомним, Линн Трейси до назначения послом в Армении в 2019 году работала старшим советником по делам России в Госдепартаменте, она знает русский язык. Если ее кандидатуру утвердят, то она станет первой женщиной-послом США в РФ.