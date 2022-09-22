Кубанские заводы более чем в два раза нарастили производство сахара

22 сен. 13:51

Кубанские сахарные заводы с начала сезона-2022 выработали почти 567 тыс т продукции, - сообщил заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

"Переработка сахарной свеклы идет высокими темпами. С начала сезона кубанские сахарные комбинаты выработали в 2,5 раза больше сахара, чем за аналогичный период прошлого года. Производительность заводов сегодня достаточно высокая, объем переработки сахарной свеклы превышает 100 тыс т в сутки, такого никогда не было. Все это - результат реконструкции заводов, их постоянной модернизации", - рассказал вице-губернатор, передает "Интерфакс".

Ожидается, что производство сахара по итогам текущего года превысит 1,2 млн т, массовый сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Краснодарском крае в начале августа.

Напомним, Краснодарский край - основной регион в РФ по производству сахара. Ежегодно 16 сахарных заводов края выпускают более 1,2 млн тонн этой продукции. В прошлом году производство сахара в регионе выросло на 39% - до 1,25 млн т.