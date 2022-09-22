Как не остаться без денег на отдыхе в Турции

В туристической отрасли Турции назревает кризис, который уже отражается на российских путешественниках: два крупнейших банка страны - Is bankasi и Denizbank - приостановили работу с российской платежной системой "Мир" после заявлений о возможных санкциях Минфина США против зарубежных финансовых институтов, принимающих карты российской Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как оказалось, такое решение руководством банков было принято как раз в разгар "бархатного" сезона - 16 сентября, и оно было вызвано санкциями США и Великобритании против РФ, хотя еще в мае текущего 2022 года министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати заверил, что у российских туристов проблем с оплатой товаров и услуг в республике благодаря платежной системе "Мир" не будет. Правда, в самих банках напомнили, что проблемы с выдачей наличных у них существуют давно, а обслуживание карт российской системы "Мир" зависит от позиции конкретных кредитных организаций.

В самой НСПК сохраняют оптимизм, отмечая, что уровень шума вокруг карт платежной системы "Мир" за рубежом несколько преувеличен: "По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, которые приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", - сообщил гендиректор НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев, добавив: "Катастрофического снижения объемов по Турции нет - больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период".

Однако российским туристам от этого оптимизма легче не становится: теперь в поездку на турецкие пляжи им придется брать с собой наличную валюту или оформлять карты сторонних платежных систем неподсанкционных банков – к примеру, карты китайской платежной системы Union Pay. Как отмечают наши отдыхающие, такие карты российских Почтабанка, Газпромбанка, "Солидарности", Россельхозбанка в стране принимаются стабильно, в том числе – и для снятия наличных. В то же время они отмечают и оборотную сторону таких операций - высокую комиссию при конвертации.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тоже высказали предположение, что туристический поток из России в Турцию особо от трудностей, связанных с использованием карт "Мир", не пострадает, а фактор приема российских карт на территории страны не определяет степень интереса к самому направлению, особенно в условиях острейшего дефицита на туррынке. Однако отметили, что туристам стоит позаботиться о том, чтобы не остаться без денег: "В любом случае очевидно одно - точек, где принимают "Мир", в Турции стало меньше. И банкоматов, выдающих деньги по этим картам, - тоже", - констатировали в ассоциации, посоветовав россиянам обзавестись картами "неподсанкционных" банков и запасаться наличными долларами или евро на необходимые расходы вне отеля.

Однако власти самой Турции на создавшуюся проблему отреагировали серьезнее: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган завтра собирает "встречу на высоком уровне", в ходе которой планирует обсудить сбои в работе пластиковых карт российской платежной системы "Мир", а также соглашение с Россией, возможные санкции и экономическую ситуацию в стране в целом.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, российские финансовые структуры получают такие сигналы, хотя пока и не в массовом порядке. "Даже есть информация, что некоторые сигналы не подтверждаются - просто это специально накручивают в СМИ. Якобы пошли отказы от использования карты, от приема карты "Мир". К этому надо относиться с осторожностью, но в то же время иметь это в виду. Я не думаю, что это какое-то драматичное решение - в конце концов, интерес финансовых ресурсов, интерес стран к тому, чтобы платежные карты нормально принимались в странах, куда приезжают российские туристы, либо находятся в командировке - он большой", - отметил финансист.

Зачем тормозить, зачем создавать проблемы? Тем более, это не касается США, не касается американской валюты. Почему они вмешиваются в отношения, не имеющие никакого отношения к американцам? – задается вопросом аналитик. "Я уверен, что эта проблема будет урегулирована, тем более интерес, прежде всего, тех стран, куда ездят наши люди с платежными картами "Мир", финансовых институтов, где обслуживаются эти карты и торговых точек, где производится оплата этими картами, огромный. И этот интерес, я уверен, должен взять верх над решениями Запада", - подчеркнул глава думского Комитета по финансовому рынку.

Российским туристам, собирающимся на отдых в Турцию, депутат посоветовал взять с собой определенную часть денег наличными - на всякий случай. Что касается возможных проблем, то они еще не появились. "Некоторые случаи, которые объявляются в прессе, повторяют то, что уже было осуществлено месяц назад и никакого отношения к сегодняшней ситуации не имеет. По нашей информации, все нормально работает. У меня не было точных подтверждающих сигналов, что платежные карты "Мир" не принимают где-то в Турции", - заверил Анатолий Аксаков.