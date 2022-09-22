Медведев не исключил использования стратегического ядерного оружия

22 сен. 13:21

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале результаты решений Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года.

В соответствии с публикацией, "донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию" после референдумов. Защита данных территорий "будет существенно усилена Вооруженными силами РФ".

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - подчеркнул Медведев.