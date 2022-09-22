Выходцев из Центральной Азии, недавно получивших гражданство РФ, обяжут отслужить в армии?

22 сен. 13:15

"Новых" россиян - выходцев из стран Центральной Азии, получивших российское гражданство менее 10 лет назад, - могут обязать пройти воинскую службу. Об этом рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

"В рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - уточнил он.

По словам политика, в случае отказа российское гражданство потеряет не только сам военнообязанный, но и члены его семьи.

Кабанов пояснил, что такая мера станет адекватным ответом на действующий в этих странах запрет на добровольное участие в СВО - за это там грозит уголовное наказание.