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В Госдуме констатировали восстановление российского автопрома

В Госдуме констатировали восстановление российского автопрома

Российский автопром восстанавливается после серьезного спада, заметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, в настоящее время ситуация в российской экономике сейчас гораздо лучше, чем мы ожидалось летом. "Даже автопром, который, после ухода зарубежных компаний из-за нехватки комплектующих обвалился на 80-90%, сейчас восстанавливается", - приводит сообщение Топилина РИА Новости.

Далее он сообщил о готовящемся открытии в Липецке нового производства. Также в особой экономической зоне "Алабуга" в декабре совместно начнется выпуск новых автомобилей с китайскими партнерами.

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