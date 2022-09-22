Рябков: против России ведется гибридная война

22 сен. 12:45

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что риски, связанные с тем, что против России ведется гибридная война, нельзя недооценивать.

По его словам, в настоящее время на Западе есть много желающих спекулировать о "красных линиях". "Собственные интерпретации предлагать международному сообществу, причем такого рода интерпретации, которые сами по себе дестабилизируют обстановку, то есть, каждый следующий шаг, а том числе в публичной сфере при обсуждении этой тематики со стороны наших противников и оппонентов нацелен на нагнетание обстановки, а не на разрядку. Это отражение того, что реально против нас ведется гибридная война, и риски с этим связанные никоим образом нельзя недооценивать ", - приводит слова представителя российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.