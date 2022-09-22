В МИД РФ приветствовали предложение Байдена расширить Совбез ООН

22 сен. 12:45

Предложение президента США Джо Байдена увеличить число постоянных членов Совета безопасности ООН похвально, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что с точки зрения Москвы есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами Совбеза, о чем неоднократно высказывался и глава МИД РФ Сергей Лавров.