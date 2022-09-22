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В МИД РФ приветствовали предложение Байдена расширить Совбез ООН

В МИД РФ приветствовали предложение Байдена расширить Совбез ООН

Предложение президента США Джо Байдена увеличить число постоянных членов Совета безопасности ООН похвально, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что с точки зрения Москвы есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами Совбеза, о чем неоднократно высказывался и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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