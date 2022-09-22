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Природные пожары из Казахстана угрожают России

Природные пожары из Казахстана угрожают России

Природные пожары Казахстана могут перекинуться на приграничные территории Оренбургской и Челябинской областей. Соответствующее предупреждение было опубликовано Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
"В Оренбургской и Челябинской областях сохраняется вероятность перехода огня с сопредельных территорий Республики Казахстан", - говорится в предупреждении. 
Уточняется, что из-за погодных условий есть риски возникновения единичных очагов природных пожаров в Туве, Калмыкии, на Алтае, Ставропольском крае, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях. 
Ранее сообщалось, что в начале сентября лесной массив Аулиекольского района Костанайской области охватил масштабный пожар.

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