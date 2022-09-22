Природные пожары из Казахстана угрожают России

22 сен. 12:40

Природные пожары Казахстана могут перекинуться на приграничные территории Оренбургской и Челябинской областей. Соответствующее предупреждение было опубликовано Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В Оренбургской и Челябинской областях сохраняется вероятность перехода огня с сопредельных территорий Республики Казахстан", - говорится в предупреждении.

Уточняется, что из-за погодных условий есть риски возникновения единичных очагов природных пожаров в Туве, Калмыкии, на Алтае, Ставропольском крае, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях.

Ранее сообщалось, что в начале сентября лесной массив Аулиекольского района Костанайской области охватил масштабный пожар.