Природные пожары Казахстана могут перекинуться на приграничные территории Оренбургской и Челябинской областей. Соответствующее предупреждение было опубликовано Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"В Оренбургской и Челябинской областях сохраняется вероятность перехода огня с сопредельных территорий Республики Казахстан", - говорится в предупреждении.
Уточняется, что из-за погодных условий есть риски возникновения единичных очагов природных пожаров в Туве, Калмыкии, на Алтае, Ставропольском крае, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях.
Ранее сообщалось, что в начале сентября лесной массив Аулиекольского района Костанайской области охватил масштабный пожар.
Природные пожары из Казахстана угрожают России
Природные пожары Казахстана могут перекинуться на приграничные территории Оренбургской и Челябинской областей. Соответствующее предупреждение было опубликовано Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.