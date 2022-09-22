Ларс стоит в многокилометровой пробке

22 сен. 12:31

На границе с Грузией образовалась очередь из автомобилей, длина которой насчитывает несколько километров. Об этом говорится в сообщениях, размещенных в соцсетях.

По словам пользователей, "машины уже почти не движутся".

"Пошел шестой час, границы не видно", - приводит слова одного из очевидцев РИА Новости.

"Приехали в 04.00 в пробку, встали за три километра от КПП, за три часа продвинулись на один километр", - прокомментировал другой свидетель.

Уточняется, что пока пропускают всех россиян, военный билет предъявлять не требуется.