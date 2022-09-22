СМИ: Эрдоган собирает совещание по российской платежной системе "Мир"

22 сен. 12:22

Сбои в работе в Турции пластиковых карт российской платежной системы "Мир" станут темой "встречи на высоком уровне", которую проведет завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается, что в ходе встречи будет обсуждаться российская платежная система "Мир", - сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Также в ходе совещания будет обсуждаться "соглашение с Россией, возможные санкции, Стамбульская биржа и экономическая ситуация в целом", - говорится в сообщении.

Других подробностей агентство не приводит. Также не уточняется, кто будет присутствовать на встрече.