Москва может отказаться от долларовых торгов

22 сен. 12:04

Московская биржа в будущем может отказаться от торгов долларом и продать право торговать им, когда потребность в его конверсии сойдет на нет, - заявил сегодня на XIX Международном банковском форуме глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов.

"Пока у российской экономики есть потребность в конверсии доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться - часть экспорта российского, часть импорта еще в долларах. Но затухающая тенденция есть, и, наверное, в какой-то момент, в каком-то будущем я не исключаю, что Московская биржа этот бизнес продаст. Это явно не ближайшее будущее", - отметил он.

Финансист не исключил: если торговые отношения с Россией будут не долларовыми, то эта валюта перестанет быть интересна и регулятору, и бирже.