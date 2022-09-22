Карты "Мир" продолжают работать в Турции

22 сен. 12:02

Уровень шума вокруг карт платежной системы "Мир" за рубежом преувеличен, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

По его словам, карты работают в Турции и других странах. "По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", - заявил он, выступая в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

Комлев подчеркнул, что катастрофического снижения объемов нет. "Больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет", - поставил акцент гендиректор НСПК.