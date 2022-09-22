В Казахстане могут потребовать подтверждать квалификацию по ряду профессий

22 сен. 11:54

Власти Казахстана намерены сформировать перечень профессий, по которым нужно будет получать признание профессиональной квалификации.

Такие нормы предусмотрены в проектах законов "О профессиональных квалификациях", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций", которые сегодня презентовали в мажилисе Казахстана.

"По регулируемым профессиям, таким как врачи, финансовые аудиторы и другие, возможность осуществлять профессиональную деятельность без сертификата будет ограничена. По иным профессиям выпускники и работники могут добровольно подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей", – отметил, представляя законопроект, вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев, передает Sputnik Казахстан.

Предполагается, что казахстанцы смогут получить такой документ в соответствующих центрах и использовать его при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании.

Законопроект также устанавливает возможность признания самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования.