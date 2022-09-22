Лукашенко проведет встречу с Си Цзиньпином

22 сен. 11:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил во время переговоров с первым вице-президентом китайской корпорации CITIC Construction Co., Ltd Яном Цзяньцяном.

"Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем [КНР Си Цзиньпином], обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве", - цитирует белорусского лидера БелТА.