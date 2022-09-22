Популярные соцсеть и мессенджер заблокированы в Иране

Соцсеть Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) заблокированы в Иране, пишет агентство Fars со ссылкой на решение соответствующих органов власти.
Уточняется, что приложения недоступны с вечера среды.
По сообщениям властей, причиной блокировки послужили "действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности", которые реализовались с использованием этих платформ.
Сроки ограничений не указаны.