Глава ВТБ призвал Россию и дружественные страны создать единый аналог SWIFT

22 сен. 11:24

России, а также дружественным странам, стоит начать отказываться от использования международной системы SWIFT и создать единую, независимую от доллара систему расчетов, такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"Нужна еще система расчетов, которая за пределами SWIFT. Мы до сих пор еще даже в рамках ЕАЭС для расчетов в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого, у нас есть Система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы есть во многих странах, в Китае, Казахстане и так далее", - цитирует его РИА Новости.

Костин призвал использовать уже имеющийся инструментарий и разрабатывать систему расчетов, основанную на нацвалютах и действующую на нескольких системах передачи информации.

Напомним, в данный момент в рамках антироссийских санкций от SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.