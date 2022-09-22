За сутки в России выявили 53 457 новых случаев заражения коронавирусом

22 сен. 11:23

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 53 457 человек, летальных исходов из-за болезни – 106, - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 5994, в Санкт-Петербурге - 3865, в Подмосковье - 1922. В Краснодарском крае - 1335, в Ставропольском крае - 899, в Крыму - 351, в Дагестане - 88, в Кабардино-Балкарии - 180, в Адыгее - 91, в Карачаево-Черкесии - 86, в Чечне - 28, в Северной Осетии - 106, в Ингушетии - 50.

Днем ранее в стране зарегистрировали 53 045 случаев заражения и 107 смертей, всего с начала пандемии - 20 641 559 и 386 447 соответственно.

Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 57 019 против 59 718 днем ранее - до 19 594 562.